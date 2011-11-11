苹果发布软件更新 改善iPhone 4S电池续航

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月10日电---苹果公司(AAPL.O)周四发布了iOS 5操作系统的软件更新，以解决iPhone 4S手机电池续航能力弱的问题。
自推出iPhone 4S手机以来，便有不少用户抱怨电池耗电太快。苹果早些时候承诺会发布软件更新以解决该问题。
软件更新还对一些安全问题进行了修复，包括操作系统中的一个漏洞，该漏洞或可让黑客通过秘密安装程序窃取数据。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。