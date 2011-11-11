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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 11:49 BJT

〔中国新债〕申通资产下周三将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月11日电---中国上海申通地铁资产经营管理有限公司周五公告称,将于下周三(16日)

簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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申通资产 4 4 12 11/16簿记建档 深发展 AA 11/17 11/18

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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