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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 11:33 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币早盘呈区间整理态势

IFR悉尼11月11日电---美元兑日圆以外亚洲货币今早满足于跟随区间盘整走势,不希望在美国市场假期和周末来临之际呈现复杂走势.

尽管欧洲债市涨跌互现,但隔夜汇市稍事喘息.G7货币在亚洲时段涨跌都不明显,欧盟债券收益率/利差可能仍将是後市的主要影响因素.

在过去30分钟内,美国股指期货从小跌转为上涨0.5%,令风险交易活络程度达到日内最高.(完)

--编译 白云;审校 徐文焰

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