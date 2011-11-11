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中国财经 | 2011年 11月 11日 星期五 11:24 BJT

〔中国新债〕广汽工业集团下周五将发行6亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月11日电---中国广州汽车工业集团有限公司周五公告称,将于下周五(18日)簿记

建档发行6亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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广汽工业集团 15 6 12 11/18簿记建档 建设银行 AAA 11/21 11/22

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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