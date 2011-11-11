纽约重登商业地产投资城市榜首,北京及上海跻身前五名

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月10日电---全球房地产服务公司第一太平戴维斯(Savills LLC)公布报告称，纽约在过去12个月中吸引398亿美元的商业房地产投资，在全球各城市中重夺该领域榜首。
纽约上次荣膺榜首是在2006年，当时美国商业地产热潮已接近高峰。
过去12个月，纽约商业地产投资增加165%，从而超过位列第二名的伦敦，後者吸引的投资额总计349亿美元。北京、上海和东京排名第三至第五。
第一太平戴维斯执行董事总经理Gerard Mason在周四的声明中称：“因投资者寻求风险规避，全球现状促使他们涌入纽约和伦敦等城市，更强化了这些门户城市由重大投资所带来的稳定感。”
伦敦依然是海外房地产投资青睐的头号城市。在过去12个月，投资于伦敦房地产资金的一半来自海外。
海外买家还垂涎巴黎、纽约、新加坡和北京的商业房地产。
一些投资者因纽约等门户城市房地产价格过高，转而投资美国一些中小城市，这些城市也因此获益。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：张家伟
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64