〔中国汇市〕人民币兑美元早盘略升,近期料仍延续盘整态势

* 人民币兑美元早盘略升

* 欧元反弹,国际美元回落调整

* 人民币近期料仍延续盘整态势

路透上海11月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周五早盘略升.国际美元回落,刺激人民币中间价小幅高开,但受到美元强势预期的打压,人民币汇价上行动力不足,并未突破近期盘整的走势.

交易员并表示,欧债危机阴霾不散,美元强势仍将持续,且将对人民币後期走势造成压力,料其近期升势可能暂歇,震荡整固的可能性大.

北京时间11:30,人民币兑美元即期报6.3434元,较上日收盘6.3459元略涨.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3317元,上日中间价为6.3329元.

"欧债危机还会压制欧元走势,我们看好美元升值,"华南一银行交易员表示,"人民币没必要比美元升值更快,我们完全可以借机调整一下."

该交易员并称,今年以来人民币兑美元升值幅度已经接近4%,在中国出口增幅回落风险增大的背景下,央行很可能会控制年内人民币升值的速度,避免出口企业承压过大,料未来人民币升势可能暂缓,并呈现宽幅震荡的走势.

外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,同时内需旺盛带动进口强劲增长,当月贸易顺差因此远低于预期.[ID:nCN1210026]

北京时间11:32,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3235/75,上日尾盘为6.3340元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3515/85元,上日尾盘报6.3690元.

东京汇市欧元兑美元脱离一个月低点之後周五在亚洲盘中暂时守住涨势,因意大利能够自行从债市筹资,虽然其发债成本偏高,但仍让众人松了口气.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)