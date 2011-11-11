〔中国债市动态〕获利卖压致中长期国债收益率反弹,关注央票发行动向

路透上海11月11日电---中国银行间债市周五早盘七至10年等稍长期限国债收益率反弹,近三年的央票收益率亦走升,因此前累积的过大跌幅,引发获利回吐增加卖压.

交易员表示,政策向宽预期下,债市总体向好势头依旧.不过现券收益率快速下行令机构心态略趋谨慎.继本周一年央票发行收益率下行後,下周其发行动向或为市场提供短期指引.

"今天早上抛盘居多,7年、10年国债双边买盘被点了很多,(现券)也该调整了."上海一银行交易员称.

剩馀期限约9.6年的国债110015券最新成交收益率tCN110015=CFXS在3.6484%,上日收盘收益率为3.5688%;剩馀期限近7年的国债110021券最新成交tCN110021=CFXS在3.50%,上日收报3.4733%.

该交易员并指出,目前一年央票二级市场收益率仍明显低于一级,因此下周该期限央票的发行情况,或决定本轮回调的时间及幅度.

华北一银行交易员也表示,早盘现券收益率的反弹,料是对前期过快跌势的修正.但调整的时间和幅度,还需要进一步观察.

中国央行公开市场周二发行的100亿元人民币一年央票中标收益率28个月以来首次下降,发行价96.55元,对应收益率3.5733%,较上周下行1.07个基点(bp).[CN/MMTCN]而二级市场上,剩馀期限约一年的央票110086券最新双边报价tCN110086=CFXM在3.44%/3.38%.(完)