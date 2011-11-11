〔中国债市动态〕获利卖压致中长期国债收益率反弹,关注央票发行动向

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透上海11月11日电---中国银行间债市周五早盘七至10年等稍长期限国债收益率反弹,近三年的央票收益率亦走升,因此前累积的过大跌幅,引发获利回吐增加卖压.
交易员表示,政策向宽预期下,债市总体向好势头依旧.不过现券收益率快速下行令机构心态略趋谨慎.继本周一年央票发行收益率下行後,下周其发行动向或为市场提供短期指引.
"今天早上抛盘居多,7年、10年国债双边买盘被点了很多,(现券)也该调整了."上海一银行交易员称.
剩馀期限约9.6年的国债110015券最新成交收益率tCN110015=CFXS在3.6484%,上日收盘收益率为3.5688%;剩馀期限近7年的国债110021券最新成交tCN110021=CFXS在3.50%,上日收报3.4733%.
该交易员并指出,目前一年央票二级市场收益率仍明显低于一级,因此下周该期限央票的发行情况,或决定本轮回调的时间及幅度.
华北一银行交易员也表示,早盘现券收益率的反弹,料是对前期过快跌势的修正.但调整的时间和幅度,还需要进一步观察.
中国央行公开市场周二发行的100亿元人民币一年央票中标收益率28个月以来首次下降,发行价96.55元,对应收益率3.5733%,较上周下行1.07个基点(bp).[CN/MMTCN]而二级市场上,剩馀期限约一年的央票110086券最新双边报价tCN110086=CFXM在3.44%/3.38%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64