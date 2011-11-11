〔中国外汇〕将推出外汇看跌和外汇看涨两类风险逆转期权组合业务--外管局

* 推出外汇看跌和外汇看涨两类风险逆转期权组合业务

* 坚持实需交易原则

* 允许客户在买入基础上卖出期权,但要避免"裸卖"

* 均属于零成本期权组合业务

* 外汇局不设置新的市场准入管理

路透北京11月11日电---为更好满足企业汇率避险保值需求,并进一步完善人民币汇率产品线,中国国家外汇管理局宣布,推出外汇看跌和外汇看涨两类风险逆转期权组合业务,但需坚持实需交易原则.

外管局网站周五发布的新闻稿并称,期权组合业务中客户从银行买入期权和向银行卖出期权是一个整体合约,避免客户"裸卖"期权.

"为防止大规模的纯粹投机交易,客户办理期权组合业务必须有贸易、投资等真实交易背景,"新闻稿称.

同时,客户卖出期权收入的期权费应不超过买入期权支付的期权费户,防止客户因净收入期权费而过度承担风险.

中国外汇市场4月推出人民币外汇期权交易,只允许客户买入期权,但不得卖出.是次推出期权组合业务,则赋予客户在买入基础上卖出期权的权利,且两类组合均属于零成本期权组合业务.

所谓零成本期权组合,是指通过对期权的买卖组合,买入期权的期权费支出与卖出期权的期权费收入相互抵销,使保值的净成本为零(或接近于零),从而既能获得保值的灵活性,又可降低交易成本.

外管局表示,两类组合业务的最大特点,在于可以将潜在最大损失封顶,即市场主体利用此两类业务对未来的外汇收入或支出进行避险保值时,无论汇率向什麽方向和多大幅度的变动,均可将结汇或购汇价格锁定在一个预先设置的区间内.

"从这一角度看,推出上述两类业务,产品风险较低,有利于满足市场需求,也符合现阶段企业和银行对风险的识别、管理和承受能力等实际情况,"新闻稿如是说.

外管局称,已取得银行间外汇市场和对客户人民币对外汇期权业务经营资格的银行,均可直接开办对客户期权组合业务.(完)

欲知更多详情,请点选中国外管局网站(www.safe.gov.cn)