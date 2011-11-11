〔中国货币市场〕隔夜回购下跌其他品种维稳,料下周市场将温和回暖

路透上海11月11日电---中国银行间市场周五早盘隔夜回购利率CN1DRP=CFXS明显下跌,七天及14天品种则维持稳定.除大行外,中小股份制银行也加入融出资金的队伍.业内人士表示政策微调趋势已确定,下周市场或将温和继续回暖.

交易员表示,隔夜回购利率开盘首笔成交就在2.80%,随後在其带动下打破连日稳市一路下行.

他并表示央行连续两周净投放逾1,600亿元人民币使得流动性得以补充,对资金面的乐观情绪引发套利需求,机构纷纷借出长期资金,借入隔夜资金,使得隔夜成交异常活跃,推动其利率下行.

"资金充裕的时候,开盘价更具有指导意义,我知道钱好借,有2.8%成交的,我为什要借你2.9%的钱呢,这样价格就下来了,"北京一交易员称.

该交易员并表示,近来利好资金面的因素很多,本周一年期央票收益率下跌释放政策微调信号,年底将迎来财政存款投放.而对于中小企业信贷支持也会使央行不再收紧流动性.

但他指出,目前利好因素仅解决心理层面的担忧,而实际资金的注入才能够主导市场走势.他并称,下周市场不会再紧,但放松的速度和力度仍需关注公开市场操作.

"央行最大可能性是维持少量的净投放,保证市场温和回暖'他称.

业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放670亿元;上周则为净投放960亿元.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8376 3.1399 -30.23

七天CN7DRP=CFXS 3.504 3.4808 +2.32

14天CN14DRP=CFXS 3.6713 3.6742 -0.29

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8336 3.136 -30.24

七天CHICNY7D=CFXS 3.479 3.5189 -3.99

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