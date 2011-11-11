〔中国货币市场〕隔夜回购下跌其他品种维稳,料下周市场将温和回暖

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透上海11月11日电---中国银行间市场周五早盘隔夜回购利率CN1DRP=CFXS明显下跌,七天及14天品种则维持稳定.除大行外,中小股份制银行也加入融出资金的队伍.业内人士表示政策微调趋势已确定,下周市场或将温和继续回暖.
交易员表示,隔夜回购利率开盘首笔成交就在2.80%,随後在其带动下打破连日稳市一路下行.
他并表示央行连续两周净投放逾1,600亿元人民币使得流动性得以补充,对资金面的乐观情绪引发套利需求,机构纷纷借出长期资金,借入隔夜资金,使得隔夜成交异常活跃,推动其利率下行.
"资金充裕的时候,开盘价更具有指导意义,我知道钱好借,有2.8%成交的,我为什要借你2.9%的钱呢,这样价格就下来了,"北京一交易员称.
该交易员并表示,近来利好资金面的因素很多,本周一年期央票收益率下跌释放政策微调信号,年底将迎来财政存款投放.而对于中小企业信贷支持也会使央行不再收紧流动性.
但他指出,目前利好因素仅解决心理层面的担忧,而实际资金的注入才能够主导市场走势.他并称,下周市场不会再紧,但放松的速度和力度仍需关注公开市场操作.
"央行最大可能性是维持少量的净投放,保证市场温和回暖'他称.
业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放670亿元;上周则为净投放960亿元.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8376 3.1399 -30.23
七天CN7DRP=CFXS 3.504 3.4808 +2.32
14天CN14DRP=CFXS 3.6713 3.6742 -0.29
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8336 3.136 -30.24
七天CHICNY7D=CFXS 3.479 3.5189 -3.99
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--发稿 刘昕; 审校 黄凯
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64