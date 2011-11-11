〔企业并购〕SK电讯料以30亿美元夺得海力士控股权--消息人士(更新版)

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(新增细节,评论与股价变化)
* 这将是SK电讯的最大收购案
* SK电讯对海力士新股出价为每股22,000-24,000韩元--消息人士
* 对旧股出价为每股23,000-25,000韩元--消息人士
* 分析师称SK电讯的出价"合理"
* 海力士股价上涨5%,SK电讯涨3%
路透首尔11月11日电---一位消息人士周五称,韩国SK电讯(017670.KS)势必将以30亿美元夺得海力士半导体(000660.KS)的控股权.海力士是全球第二大记忆体芯片(晶片)生产商,多年来债权人一直努力为其寻找一位新主人.
这笔交易将是SK电讯迄今为止规模最大的收购案,将为其增加一个新的收入来源.由于在成熟的国内电信市场招徕客户导致其成本上升,这家韩国顶级移动运营商面临成长放缓的问题.
而对于处于亏损状态的海力士半导体来说,分析师认为,投靠资金充裕的SK电讯,可以帮助它缩小与竞争对手三星电子(005930.KS)及东芝(6502.T)之间的差距.
"尽管会造成股权稀释,但这种潜在的增资行动将大幅降低市场对于财务/流动性问题的担忧,"花旗分析师Henry Kim在说到海力士时表示.
Kim估计,在这次售股之後,海力士的净债务将减半至大约2.4万亿(兆)韩元.
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64