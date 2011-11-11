〔企业并购〕SK电讯料以30亿美元夺得海力士控股权--消息人士(更新版)

(新增细节,评论与股价变化)

* 这将是SK电讯的最大收购案

* SK电讯对海力士新股出价为每股22,000-24,000韩元--消息人士

* 对旧股出价为每股23,000-25,000韩元--消息人士

* 分析师称SK电讯的出价"合理"

* 海力士股价上涨5%,SK电讯涨3%

路透首尔11月11日电---一位消息人士周五称,韩国SK电讯(017670.KS)势必将以30亿美元夺得海力士半导体(000660.KS)的控股权.海力士是全球第二大记忆体芯片(晶片)生产商,多年来债权人一直努力为其寻找一位新主人.

这笔交易将是SK电讯迄今为止规模最大的收购案,将为其增加一个新的收入来源.由于在成熟的国内电信市场招徕客户导致其成本上升,这家韩国顶级移动运营商面临成长放缓的问题.

而对于处于亏损状态的海力士半导体来说,分析师认为,投靠资金充裕的SK电讯,可以帮助它缩小与竞争对手三星电子(005930.KS)及东芝(6502.T)之间的差距.

"尽管会造成股权稀释,但这种潜在的增资行动将大幅降低市场对于财务/流动性问题的担忧,"花旗分析师Henry Kim在说到海力士时表示.

Kim估计,在这次售股之後,海力士的净债务将减半至大约2.4万亿(兆)韩元.