〔中国金融〕严禁银行通过发行短期理财产品变相高息揽储--银监会(更新版)

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* 银行业严禁通过理财产品高息揽储

* 确保信贷资金支持实体经济

* 利用当前盈利较好条件,尽可能增提拨备

路透北京11月11日电---赴中国银监会履新不久的新任主席尚福林周五表示,银行业金融机构要严格执行存贷款指标日均考核要求,严禁通过发行短期理财产品变相高息揽储、规避监管要求、进行监管套利.

刊登在银监会的新闻稿引述尚福林的话并称,银行业要严防出现系统性、区域性风险.强化贷款资金流向的跟踪检查,确保信贷资金有效支持实体经济.

"利用当前盈利状况较好的有利条件和国务院刚出台的小微、涉农贷款财税政策,尽可能增提拨备,核销损失."他说.

数据显示,截至2011年三季度末,银行业金融机构总资产107.4万亿元,不良贷款率1.84%,较上年末下降0.6个百分点.商业银行拨备覆盖率270.7%,较上年末提高53个百分点;资本充足率12.3%,较上年末升0.16个百分点.

对于信贷问题,尚福林指出,银行业要加强对符合国家产业和信贷政策小微企业的金融扶持,努力实现小微企业贷款增速不低于全部贷款平均增速,增量高于上年同期水平.

在加强管理、防范风险的基础上,支持以省级政府及计划单列市、省会城市政府保障性住房融资平台为主统筹辖内廉租房、公租房和棚户区改造等保障性安居工程建设的管理、融资和偿债,加大信贷支持力度.

为了缓解小微企业的资金困局,银监会此前明确商业银行发行小型微型企业专项金融债条件.包括中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)等已披露发行人民币的小微企业专项金融债计划.(完)

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