《企业看点》--11月11日财务活动报导摘要

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透11月11日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 香港经济日报周五援引市场消息人士报导,香港珠宝业者周大福首次公开发行(IPO)已通过聆讯,预计最早于下周一开始预路演.[ID:nCH0086585]
* 菲律宾当地报纸周五报导,菲律宾综合企业San Miguel Corp(SMC.PS)旗下电力分支已正式推迟其8.5亿美元的IPO计划.该IPO原定于今年年底前启动.[ID:nL3E7MB05B]
* 印度时报周五援引未具名消息人士报导,印度Reliance Communications (RLCM.NS)正同私募股权公司黑石集团(百仕通)(BX.N)和凯雷投资集团[CYL.UL]展开排他性谈判,洽售公司电信塔部门.[ID:nL3E7MB0E7]
* 澳洲金融评论周五报导,澳洲Virtus Health Group将在明年初被挂牌出售,交易总价值或约5亿澳元(5.05亿美元).[ID:nL3E7MA1MQ]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 侯向明;审校 隋芬
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64