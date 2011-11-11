《企业看点》--11月11日财务活动报导摘要

路透11月11日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 香港经济日报周五援引市场消息人士报导,香港珠宝业者周大福首次公开发行(IPO)已通过聆讯,预计最早于下周一开始预路演.[ID:nCH0086585]

* 菲律宾当地报纸周五报导,菲律宾综合企业San Miguel Corp(SMC.PS)旗下电力分支已正式推迟其8.5亿美元的IPO计划.该IPO原定于今年年底前启动.[ID:nL3E7MB05B]

* 印度时报周五援引未具名消息人士报导,印度Reliance Communications (RLCM.NS)正同私募股权公司黑石集团(百仕通)(BX.N)和凯雷投资集团[CYL.UL]展开排他性谈判,洽售公司电信塔部门.[ID:nL3E7MB0E7]

* 澳洲金融评论周五报导,澳洲Virtus Health Group将在明年初被挂牌出售,交易总价值或约5亿澳元(5.05亿美元).[ID:nL3E7MA1MQ]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)