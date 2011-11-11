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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 12:47 BJT

〔东京汇市〕欧元持于一个月低点上方,但预计难以持续反弹

* 意大利政治僵局缓解迹象支撑欧元

* 欧元前景仍然不妙

* 年末时欧元/日圆可能跌破100日圆--分析师

路透新加坡11月11日电---欧元周五小幅上涨,持于最近创下的一个月低点上方,不过市场人士不太相信欧元能持续反弹,因意大利新政府能否推进财政改革仍然存在不确定性.

欧元获得喘息.欧元本周稍早下跌,当时意大利10年期公债收益率(殖利率)飙升至7%上方,该水平被普遍认为不可持续.

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