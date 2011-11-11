挪威再度示好,冀望寻求中挪关系正常化

(本文由路透中文网编译提供)

路透奥斯陆11月10日电---挪威一名部长级官员盛赞中国前领导人邓小平，称他为二战以来世界最重要的国家领导人。这意味着挪威政府再次试图修复受损的中挪关系。

自挪威诺贝尔委员会去年10月将2010年度诺贝尔和平奖授予中国异见人士刘晓波以来，中挪关系急冻。

挪威今年10月呼吁中挪关系正常化，但中国未予响应。中方称，诺贝尔委员会的决定，是干涉中国内政的做法。

挪威《晚邮报》（Aftenposten）周四引述该国环境与国际发展大臣索尔海姆（Erik Solheim）的话称：“毫无疑问，中国的发展是我们一生中能见证的最重大的事情。在过去三十年，这个国家取得极大发展，无论是社会的还是科技的。没人曾料到这一切。”

“如果有谁认为，有哪个政治领导人（比邓小平）更重要，我倒要跟他讨论一番。”

奥斯陆和平研究所负责人哈普威金（Kristian Berg Harpviken）称，索尔海姆的表态，是挪威政府再次向中国示好的表现。

哈普威金对路透表示：“我的第一反应是，这是挪威政府试图重建与中国关系的步骤之一。至于能不能产生效果，真的很难说。”

“从我们了解到中国政府的态度来看，不确定性很高。而从挪威政府的角度看，诺贝尔和平奖过去都12个月了，挪威希望情况能有所改观。”（完）