挪威再度示好,冀望寻求中挪关系正常化

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆11月10日电---挪威一名部长级官员盛赞中国前领导人邓小平，称他为二战以来世界最重要的国家领导人。这意味着挪威政府再次试图修复受损的中挪关系。
自挪威诺贝尔委员会去年10月将2010年度诺贝尔和平奖授予中国异见人士刘晓波以来，中挪关系急冻。
挪威今年10月呼吁中挪关系正常化，但中国未予响应。中方称，诺贝尔委员会的决定，是干涉中国内政的做法。
挪威《晚邮报》（Aftenposten）周四引述该国环境与国际发展大臣索尔海姆（Erik Solheim）的话称：“毫无疑问，中国的发展是我们一生中能见证的最重大的事情。在过去三十年，这个国家取得极大发展，无论是社会的还是科技的。没人曾料到这一切。”
“如果有谁认为，有哪个政治领导人（比邓小平）更重要，我倒要跟他讨论一番。”
奥斯陆和平研究所负责人哈普威金（Kristian Berg Harpviken）称，索尔海姆的表态，是挪威政府再次向中国示好的表现。
哈普威金对路透表示：“我的第一反应是，这是挪威政府试图重建与中国关系的步骤之一。至于能不能产生效果，真的很难说。”
“从我们了解到中国政府的态度来看，不确定性很高。而从挪威政府的角度看，诺贝尔和平奖过去都12个月了，挪威希望情况能有所改观。”（完）
--编译：张家伟;发稿：王燕焜
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64