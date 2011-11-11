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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 13:03 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元承压,技术面不佳

路透惠灵顿/悉尼11月11日电--澳元和新西兰元周五承压,因解决欧洲危机的努力未见进展,抑制市场冒险意愿.

澳元本周下跌2.4%,因担心意大利债务问题最终导致欧元区解体,引发全球金融振荡.

澳元兑美元AUD=D4最新报1.0160美元,此前在海外市场曾触及一个月低点1.0051.

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