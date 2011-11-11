《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月11日

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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铁道部 800
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国家电网 600 农行及中行等
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中国联通 300 工行及农行等
(0762.HK)
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中石油集团 1,000 工行及农行等
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中国石化 300 工行及农行等
(600028.SS)(0386.HK)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*申通资产 4 4 12 11/16簿记建档 深发展 AA 11/17 11/18
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*广汽工业集团 15 6 12 11/18簿记建档 建设银行 AAA 11/21 11/22
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江苏阳光集团 5 5 12 11/14簿记建档 农业银行 AA 11/16 11/17
南京银行
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中国化工集团 30 15 12 11/15簿记建档 中国银行 AAA 11/16 11/17
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首都旅游集团 16 16 12 11/16簿记建档 中信银行 AA+ 11/18 11/21
北京银行
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太阳纸业 5 5 12 11/16簿记建档 中信银行 AA 11/18 11/21
(002078.SZ)
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华南橡胶轮胎公司 5 3 12 11/16簿记建档 农业银行 A+ 11/18 11/21
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日照港集团 -- 9 12 11/17簿记建档 兴业银行 AA 11/18 11/21
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华谊兄弟 6 3 12 11/17簿记建档 招商银行 AA- 11/21 11/22
(300027.SZ)
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腾达建设 4 2 12 推迟发行 兴业银行 A+ -- --
(600512.SS)
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大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --
(002008.SZ)
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华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --
北良公司
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华能集团 70 40 12 推迟发行 工商银行 AAA -- --
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64