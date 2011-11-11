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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 17:37 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月11日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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铁道部 800

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国家电网 600 农行及中行等

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中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

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中石油集团 1,000 工行及农行等

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中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*申通资产 4 4 12 11/16簿记建档 深发展 AA 11/17 11/18

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*广汽工业集团 15 6 12 11/18簿记建档 建设银行 AAA 11/21 11/22

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江苏阳光集团 5 5 12 11/14簿记建档 农业银行 AA 11/16 11/17

南京银行

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中国化工集团 30 15 12 11/15簿记建档 中国银行 AAA 11/16 11/17

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首都旅游集团 16 16 12 11/16簿记建档 中信银行 AA+ 11/18 11/21

北京银行

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太阳纸业 5 5 12 11/16簿记建档 中信银行 AA 11/18 11/21

(002078.SZ)

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华南橡胶轮胎公司 5 3 12 11/16簿记建档 农业银行 A+ 11/18 11/21

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日照港集团 -- 9 12 11/17簿记建档 兴业银行 AA 11/18 11/21

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华谊兄弟 6 3 12 11/17簿记建档 招商银行 AA- 11/21 11/22

(300027.SZ)

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腾达建设 4 2 12 推迟发行 兴业银行 A+ -- --

(600512.SS)

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大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --

(002008.SZ)

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华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --

北良公司

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华能集团 70 40 12 推迟发行 工商银行 AAA -- --

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