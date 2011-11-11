〔澳洲股市〕交投缩量收涨1.2%,受美股反弹与欧洲形势缓解提振

路透11月11日电---澳洲股市周五收涨1.2%,因公司业绩乐观提振美股反弹,且欧债危机没有进一步恶化.不过,成交量仍然稀少,因投资者担忧欧元区前景.

本周,澳股指标S&P/ASX200指数上涨0.35%,上周下跌1.7%.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数收高52.4点至4,296.5,但交投缩量,仅为平均值的70%.(完)