〔日本经济〕首相将争取支持,以参加美国提议的自由贸易协议谈判

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透东京11月11日电---日本首相野田佳彦周五料将努力赢得其所在政党的支持,让日本参加美国领衔的自由贸易协议谈判.
野田佳彦周六将飞往夏威夷参加亚太领导人会议,他将表态日本是否加入美国提议的自由贸易协议.
他原本应在周四做出相关声明,但由于政府和执政党官员未能达成一致,所以宣布时间延迟.
"我知道很多人对加入该谈判持谨慎态度.我在做最终决定时会考虑这一点,"野田佳彦对立法者称,"正如我以前所说的,我希望就这件事进行全面讨论,然後迅速得出结论."(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64