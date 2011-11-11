〔日本经济〕首相将争取支持,以参加美国提议的自由贸易协议谈判

路透东京11月11日电---日本首相野田佳彦周五料将努力赢得其所在政党的支持,让日本参加美国领衔的自由贸易协议谈判.

他原本应在周四做出相关声明,但由于政府和执政党官员未能达成一致,所以宣布时间延迟.

"我知道很多人对加入该谈判持谨慎态度.我在做最终决定时会考虑这一点,"野田佳彦对立法者称,"正如我以前所说的,我希望就这件事进行全面讨论,然後迅速得出结论."(完)