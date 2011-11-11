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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 14:10 BJT

〔标题新闻〕日本相互证券株式会社称,日债现券经纪商间交易因技术故障暂停,将于0545GMT恢复

注: 日本相互证券株式会社英文名称为Japan Bond Trading Co

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E7LU00I]

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