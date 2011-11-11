〔中国能源〕今年光伏发电装机容量至少可达200万千瓦--能源研究所所长

路透北京11月11日电---中国国家发展和改革委能源研究所所长李俊峰周五表示,预计今年中国光伏发电装机容量至少可达200万千瓦,累计装机可能突破300万千瓦.

李俊峰是在参加中国能源企业高层论坛上发表上述看法.

中国可再生能源学会副理事长孟宪淦此前预计,中国今年新增光伏发电装机容量有望首次超过100万千瓦.[ID:nCN1129122]

中国是世界光伏电池和组件的最大生产国,占据全球光伏市场半壁江山,领先企业包括无锡尚德STP.N、晶澳(JASO.O)、英利(YGE.N)及天合光能(TSL.N)等.(完)