〔路透基点〕台湾福聚太阳能再融资案签署,规模提高至107亿台币--RLPC

路透11月11日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,14家银行周一签署了台湾福聚太阳能股份有限公司的107亿台币五年期再融资案,规模较100亿台币的初始目标上调.

受托主办行与额度分配行台北富邦银行(代理行)、台湾银行、玉山银行与兆丰国际商业银行各承贷10亿台币.

国泰世华商业银行、中国信托商业银行、星展银行与台湾土地银行亦各承贷10台币,共享受托主办行头衔.

台湾输出入银行承贷8亿台币,作为联合承办行加入.

第一商业银行(5亿台币)、华南商业银行(5亿台币)、台湾农业金库(3亿台币)、远东国际银行(3亿台币)、台湾合作金库(3亿台币)均作为经理行加入.

这笔定期贷款的利率为较二级商业票据利率加码58基点,税前最低利率设在1.5%.贷款由厂房与设备担保.

银行获邀以下列三种级别参贷:

承贷10亿台币或以上的受托主办行,可获费用20基点,最高综合收益为64.7基点;

承贷6亿至9.99亿台币的联合承办行,可获费用12.5基点,最高综合收益为62.2基点;

承贷3亿至5.99亿台币的经理行,可获费用5基点,最高综合收益为59.7基点.

承诺费用为15个基点.

贷款将以每半年等额的方式偿还,共分九次还清,贷款有一年宽限期,平均期限为三年.

财务约束条件包括:流动比率最低一倍,债务比率最高1.5倍,利息覆盖倍数最低1.2倍,有形资产净值最少70亿台币.

贷款将用作为借款人2008年5月一笔98亿台币五年期定期贷款进行再融资.(完)