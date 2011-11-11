〔路透基点〕台湾福聚太阳能再融资案签署,规模提高至107亿台币--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透11月11日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,14家银行周一签署了台湾福聚太阳能股份有限公司的107亿台币五年期再融资案,规模较100亿台币的初始目标上调.
受托主办行与额度分配行台北富邦银行(代理行)、台湾银行、玉山银行与兆丰国际商业银行各承贷10亿台币.
国泰世华商业银行、中国信托商业银行、星展银行与台湾土地银行亦各承贷10台币,共享受托主办行头衔.
台湾输出入银行承贷8亿台币,作为联合承办行加入.
第一商业银行(5亿台币)、华南商业银行(5亿台币)、台湾农业金库(3亿台币)、远东国际银行(3亿台币)、台湾合作金库(3亿台币)均作为经理行加入.
这笔定期贷款的利率为较二级商业票据利率加码58基点,税前最低利率设在1.5%.贷款由厂房与设备担保.
银行获邀以下列三种级别参贷:
承贷10亿台币或以上的受托主办行,可获费用20基点,最高综合收益为64.7基点;
承贷6亿至9.99亿台币的联合承办行,可获费用12.5基点,最高综合收益为62.2基点;
承贷3亿至5.99亿台币的经理行,可获费用5基点,最高综合收益为59.7基点.
承诺费用为15个基点.
贷款将以每半年等额的方式偿还,共分九次还清,贷款有一年宽限期,平均期限为三年.
财务约束条件包括:流动比率最低一倍,债务比率最高1.5倍,利息覆盖倍数最低1.2倍,有形资产净值最少70亿台币.
贷款将用作为借款人2008年5月一笔98亿台币五年期定期贷款进行再融资.(完)
--编译 隋芬;审校 白云
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64