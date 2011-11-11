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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 14:17 BJT

〔日本股市〕日经指数小幅收高但周线下跌,因欧洲债务忧虑犹存

路透东京11月11日电---日本股市日经指数.N225周五小幅收高,因投资者寄望未来出现涨升行情,不过对欧洲债务危机加剧的忧虑令乐观情绪受限.日股上一交易日曾遭遇重挫.

日经指数.N225周五收涨0.2%,至8,514.47点,本周累计下跌3.3%.东证股价指数.TOPX下跌0.2%至729.13点,周跌幅为3%.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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