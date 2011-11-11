希拉里称21世纪是“美国的太平洋世纪”

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透火奴鲁鲁11月10日电---随着美国面临来自中国越来越多的挑战，美国国务卿希拉里周四宣称21世纪将是“美国的太平洋世纪”，称该地区遭遇的问题需要美国的领导。
尽管强调奥巴马政府将寻求改善与中国的关系，但希拉里希望利用亚太经合组织峰会前的发言，说服中国和其他国家不要认为美国在太平洋地区的传统角色正在减弱。
希拉里在夏威夷东西方中心(East-West Center)表示：“亚太地区目前面临的诸多挑战需要美国的领导，这些挑战包括确保南中国海的自由航行，应对朝鲜的挑釁和核扩散，推进经济的平衡、包容性增长等。”
美国总统奥巴马强调美国外交政策将更加注重亚洲。希拉里的表态是对此的响应。
“日渐明显的是，在21世纪，世界的战略和经济重心将会是亚太地区，从印度次大陆到美洲西海岸。”
“美国在未来十年的最重要任务之一将是锁定对该地区外交、经济、战略等领域的大幅投资。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64