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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 14:24 BJT

〔东京汇市〕欧元持稳于一个月低点上方,但走势料仍脆弱

* 意大利政治僵局缓解迹象支撑欧元

* 欧元前景仍然不妙

* 分析师称,年末时欧元/日圆可能跌破100日圆

* 有传言称,对冲基金存在1.26美元的欧元卖权需求

路透新加坡11月11日电---欧元周五持于最近创下的一个月低点上方,不过市场人士不太相信欧元能持续反弹,因意大利新政府能否推进财政改革仍然存在不确定性.

欧元在本周稍早下跌後获得喘息,当时意大利10年期公债收益率(殖利率)飙升至7%上方,该水平被普遍认为不可持续.

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