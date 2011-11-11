〔路透基点〕烨辉(香港)启动5,000万美元三年期循环贷款--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透11月11日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,台湾合作金库银行已经为烨辉(香港)控股有限公司启动5,000万美元三年期循环贷款.该公司是台湾上市钢铁制造商烨辉企业股份有限公司(2023.TW)的子公司.
这项贷款由烨辉企业股份提供担保,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个基点,或者台湾同业拆借美元利率(TAIFX3)加码75个基点,取两个之中较高的.
银行受邀参加两个层级的放贷:承贷1,000万美元或以上的获得的费用为27个基点,以及委托主办行头衔;承贷500-900万美元的银行获得的费用为17个基点.
若提取资金不足60%,则有10个基点的承诺费,首次提款後每六个月支付.(!不确定)
担保方的财务条款包括:流动比率最低为85%,债务比率最高为1.5倍,利息覆盖率最低为2倍.
筹得资金将用于再融资.
银行回应时间于11月25日截止,在11月18日之前做出承诺的银行将得到3个基点的优惠费.(完)
--编译 杜明霞;审校 王洋
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64