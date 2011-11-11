〔路透基点〕烨辉(香港)启动5,000万美元三年期循环贷款--RLPC

路透11月11日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,台湾合作金库银行已经为烨辉(香港)控股有限公司启动5,000万美元三年期循环贷款.该公司是台湾上市钢铁制造商烨辉企业股份有限公司(2023.TW)的子公司.

这项贷款由烨辉企业股份提供担保,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个基点,或者台湾同业拆借美元利率(TAIFX3)加码75个基点,取两个之中较高的.

银行受邀参加两个层级的放贷:承贷1,000万美元或以上的获得的费用为27个基点,以及委托主办行头衔;承贷500-900万美元的银行获得的费用为17个基点.

若提取资金不足60%,则有10个基点的承诺费,首次提款後每六个月支付.(!不确定)

担保方的财务条款包括:流动比率最低为85%,债务比率最高为1.5倍,利息覆盖率最低为2倍.

筹得资金将用于再融资.

银行回应时间于11月25日截止,在11月18日之前做出承诺的银行将得到3个基点的优惠费.(完)