〔中国股市〕沪综指微幅收升,量能不济大盘走势疲弱

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京11月11日电---中国股市沪综指周五微幅收升,全日成交量能明显不济,大盘走势明显疲弱.分析师指,短期市场关注焦点在流动性动向上,预计多空将胶着于2,500点关口.
沪综指.SSEC收报2,481.084点,涨1.548点,或0.06%,该指数本周下跌1.87%.A股成交金额649亿元,较上日萎缩逾二成.
民生证券策略分析师张琢称,目前市场的关注焦点在流动性方面,10月新增贷款若不及预期很可能对市场产生负面影响.
另外,外部环境不明确,市场或将迎接新的大盘股IPO冲击也增加了投资者悲观情绪.他预计,短线股指将维持目前点位的胶着状态.
路透最新调查综合21家机构预测显示,中国10月末广义货币供应量(M2)同比增幅料持平在13%,为连续第七个月低于16%的年增长目标;当月新增人民币贷款料为5,000亿元人民币,略高于9月触及的年内低点4,700亿元.
中国环保部网站显示,国内最大的铁路产业综合商--中国铁路物资服务公司进行A股首次公开发行前的环保公示,公司A股投向项目拟使用募集资金147亿元人民币.该网站并称,中国中化股份有限公司计划首次公开发行(IPO)不超过265亿股A股,预计融资规模约200-350亿元人民币.
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,700.0点,跌0.33%,成交量为152,954手.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。