〔路透基点〕中消安8,000万美元杠杆收购融资案开始邀请参贷行--RLPC

路透香港11月11日电---银行业消息人士称,作为委托主办行兼额度承销行的美银美林、花旗集团和汇丰控股正邀请几家银行参与中国消防安全集团(以下简称中消安)8,000万美元等值的杠杆收购融资案,用以支持公司私有化从Nasdaq退市.

美国私募股权基金贝恩资本正与中消安高级管理层以3亿美元收购该公司.私有化完成後,贝恩资本将持有中消安75.8%的股份,剩馀24.2%将由中消安董事局主席李伟刚、首席执行官林斌和战略规划副总裁Weishe Zhang持有.

该收购协议已于5月20日签署,并获得所有相关方面批准.上述三家承销行同意在收购协议签署的同时提供其贷款.

消息人士称,收购发起方正向该公司注入约2.2亿美元股本,以用于收购,其馀收购款项将以杠杆/管理层收购融资来支付.

这笔8,000万美元等值的债务融资等于杠杆比约2.8倍,分为6,000万美元五年期分期偿还定期贷款和2,000万美元等值五年期循环信用额度两部分.後者又包括830万美元境外部分和7,380万元人民币(1,170万美元)境内部分.

整个美元贷款部分利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码500个基点,人民币部分的利率为中国人民银行基准贷款利率的120%.初始利率基于2.75倍或更高的杠杆比例得出,并将随融资期内杠杆比例下降而下调.该贷款工具平均年限为3.5年.

潜在参贷行可获得约250-300个基点的费用,含全部成本在内最高费用为Libor加码571.43-585.71个基点.(完)