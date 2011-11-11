〔路透基点〕中消安8,000万美元杠杆收购融资案开始邀请参贷行--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透香港11月11日电---银行业消息人士称,作为委托主办行兼额度承销行的美银美林、花旗集团和汇丰控股正邀请几家银行参与中国消防安全集团(以下简称中消安)8,000万美元等值的杠杆收购融资案,用以支持公司私有化从Nasdaq退市.
美国私募股权基金贝恩资本正与中消安高级管理层以3亿美元收购该公司.私有化完成後,贝恩资本将持有中消安75.8%的股份,剩馀24.2%将由中消安董事局主席李伟刚、首席执行官林斌和战略规划副总裁Weishe Zhang持有.
该收购协议已于5月20日签署,并获得所有相关方面批准.上述三家承销行同意在收购协议签署的同时提供其贷款.
消息人士称,收购发起方正向该公司注入约2.2亿美元股本,以用于收购,其馀收购款项将以杠杆/管理层收购融资来支付.
这笔8,000万美元等值的债务融资等于杠杆比约2.8倍,分为6,000万美元五年期分期偿还定期贷款和2,000万美元等值五年期循环信用额度两部分.後者又包括830万美元境外部分和7,380万元人民币(1,170万美元)境内部分.
整个美元贷款部分利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码500个基点,人民币部分的利率为中国人民银行基准贷款利率的120%.初始利率基于2.75倍或更高的杠杆比例得出,并将随融资期内杠杆比例下降而下调.该贷款工具平均年限为3.5年.
潜在参贷行可获得约250-300个基点的费用,含全部成本在内最高费用为Libor加码571.43-585.71个基点.(完)
--编译 程琳;审校 蔡美珍
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64