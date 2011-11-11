〔中国金融〕中资银行60%利润应留存以对抗不可预期损失--前银监会主席(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 中资银行60%利润应留存形成资本,对抗不可预期损失

* 如果明年外围环境不佳,中国GDP增速或降至8%

* 即使房价下跌50%,银行也有100%的拨备覆盖

路透北京11月11日电---刚刚卸任中国银监会主席不久的刘明康表示,中资银行60%的利润应该作为留存形成资本,以便于对抗不可预期的损失;他并认为,即使房价下跌50%,银行风险亦是可控的.

刘明康周五在2011财新峰会上并指出,中国今年国内生产总值(GDP)增速可能放缓至略超9%;明年取决于世界形势,如果还是目前状态,GDP增速可能会降至8%.

"我们必须加快改革,特别是结构性的改革,银行的不良贷款可能会上升,可预期的损失可以用银行的拨备来解决,不可预期的损失可以银行资本来消化."他称.

他并透露,目前资本充足率中资大银行在11.5%,小银行在11.5-12%之间.

中国银监会数据显示,截至二季度末,中国商业银行不良贷款馀额为4,229亿元,不良贷款率为1.0%.其中,大型商业银行至6月末的不良贷款馀额3,030亿元,不良率为1.1%;股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行不良贷款率分别为0.6%、0.8%、1.7%.

中国今年前三季度GDP同比增长9.4%,其中三季度GDP同比增幅进一步放缓至9.1%,不过环比则增长2.3%.

刘明康并透露,截至到9月底,银监会清理和规范的地方融资平台贷款在60%左右;而2008年以来银监会已进行三次涉及房地产的压力测试,即使房价下跌50%风险也是可控的,银行有100%的拨备覆盖.

不过他认为,如果抵押贷款的土地出现贬值,风险可能会增加,银监会已把这部分贷款纳入平台贷款的清理之列.(完)