〔中国票据市场〕转贴利率继续下跌,票源情况有所好转但仍"僧多粥少"

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透上海11月11日电---中国票据市场转贴利率周五继续下行.机构出票量较前期有所好转,但随着信贷规模的放松,机构收票热情更高,市场仍处于供不应求的状态,转贴利率继续走低.
交易员并表示,若年底前银行信贷规模维持宽松态势,票据市场的暖势还将延续,转贴利率也将继续震荡走低.
"企业的出票数量比前期要好,但比不上收票的(机构)多啊."华东一银行交易员表示.
他并指出,市场对央行货币政策局部松绑的预期愈发强烈,推测信贷规模和资金双宽松将延续到年末,乐观情绪明显推升收票热情,料票据市场的暖势还将延续.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 9.2477/8.5844 9.7430/9.1720 11.4050/10.4050
上日 9.3173/8.6333 9.8030/9.2409 11.4200/10.4700
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变动 -6.96bp/-4.89bp -6.00bp/-6.89bp -1.50bp/-0.650bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价下跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2765%,较上日6.3047%下跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.1190/3.0380 3.2020/3.1220
上日 3.1400/3.0610 3.2310/3.1610
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64