〔中国票据市场〕转贴利率继续下跌,票源情况有所好转但仍"僧多粥少"

路透上海11月11日电---中国票据市场转贴利率周五继续下行.机构出票量较前期有所好转,但随着信贷规模的放松,机构收票热情更高,市场仍处于供不应求的状态,转贴利率继续走低.

交易员并表示,若年底前银行信贷规模维持宽松态势,票据市场的暖势还将延续,转贴利率也将继续震荡走低.

"企业的出票数量比前期要好,但比不上收票的(机构)多啊."华东一银行交易员表示.

他并指出,市场对央行货币政策局部松绑的预期愈发强烈,推测信贷规模和资金双宽松将延续到年末,乐观情绪明显推升收票热情,料票据市场的暖势还将延续.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.2477/8.5844 9.7430/9.1720 11.4050/10.4050

上日 9.3173/8.6333 9.8030/9.2409 11.4200/10.4700

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变动 -6.96bp/-4.89bp -6.00bp/-6.89bp -1.50bp/-0.650bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2765%,较上日6.3047%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1190/3.0380 3.2020/3.1220

上日 3.1400/3.0610 3.2310/3.1610

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)