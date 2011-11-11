中国首次成美国农产品最大出口市场

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月10日电---美国农业部周四称，中国已经超越加拿大，首次成为美国农产品的最大出口市场。中国是世界最大的棉花和大豆进口国。
根据新的统计报告，截止9月30日的财年，美国向中国出口200亿美元农产品，令中国首次成为其整个财年排名第一的出口市场。美国农业部预测，当前财年对中国和加拿大的农产品出口额将各为190亿美元。
美国农业部长维尔萨克（Tom Vilsack）将于下周访问越南和中国，以消除美国农产品出口的某些壁垒。
作为世界上人口最多且经济蓬勃发展的国家，中国用几年时间成为美国农产品出口主要市场。2004年，中国是美国第五大农产品出口市场，涉及金额为60亿美元。
过去一年，中国大量购买美国棉花引起关注。中国在10月中旬时曾购买90万吨美国棉花，据信在3月购买了125万吨棉花的未具名买家也是中国。中国是仅次美国的世界第二大棉花出产国，美国是世界第一棉花出口国。
整体看，美国2011财年农产品出口创纪录，出口额达1,374亿美元，预计始于10月1日的2012财年出口额将为1,370亿美元。主要出口市场为中国、加拿大、墨西哥、日本、欧盟和韩国。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64