中国首次成美国农产品最大出口市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月10日电---美国农业部周四称，中国已经超越加拿大，首次成为美国农产品的最大出口市场。中国是世界最大的棉花和大豆进口国。

根据新的统计报告，截止9月30日的财年，美国向中国出口200亿美元农产品，令中国首次成为其整个财年排名第一的出口市场。美国农业部预测，当前财年对中国和加拿大的农产品出口额将各为190亿美元。

美国农业部长维尔萨克（Tom Vilsack）将于下周访问越南和中国，以消除美国农产品出口的某些壁垒。

作为世界上人口最多且经济蓬勃发展的国家，中国用几年时间成为美国农产品出口主要市场。2004年，中国是美国第五大农产品出口市场，涉及金额为60亿美元。

过去一年，中国大量购买美国棉花引起关注。中国在10月中旬时曾购买90万吨美国棉花，据信在3月购买了125万吨棉花的未具名买家也是中国。中国是仅次美国的世界第二大棉花出产国，美国是世界第一棉花出口国。

整体看，美国2011财年农产品出口创纪录，出口额达1,374亿美元，预计始于10月1日的2012财年出口额将为1,370亿美元。主要出口市场为中国、加拿大、墨西哥、日本、欧盟和韩国。（完）