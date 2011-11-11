〔新闻稿〕中国10月新增人民币贷款5,868亿元,M2同比增长12.9%--央行

(以下为中国人民银行11月11日发布的2011年10月份金融统计数据报告)

一、广义货币增长12.9%，狭义货币增长8.4%

10月末，广义货币(M2)馀额81.68万亿元,同比增长12.9%；狭义货币(M1)馀额27.66万亿元,同比增长8.4%；流通中货币(M0)馀额4.66万亿元,同比增长11.9%。当月净回笼现金566亿元，同比多回笼359亿元。

二、当月人民币贷款增加5868亿元，外币贷款增加65亿美元

10月末，本外币贷款馀额56.85万亿元，同比增长15.9%。月末人民币贷款馀额53.50万亿元，同比增长15.8%，分别比上月末和上年同期低0.1和3.5个百分点。当月人民币贷款增加5868亿元，同比多增175亿元。分部门看，住户贷款增加1307亿元，其中，短期贷款增加331亿元，中长期贷款增加976亿元；非金融企业及其他部门贷款增加4548亿元，其中，短期贷款增加2787亿元，中长期贷款增加2370亿元，票据融资减少701亿元。月末外币贷款馀额5304亿美元，同比增长24.4%，当月外币贷款增加65亿美元。

三、当月人民币存款减少2010亿元，外币存款增加70亿美元

10月末，本外币存款馀额80.87万亿元，同比增长13.4%。月末人民币存款馀额79.21万亿元，同比增长13.6%，分别比上月末和上年同期低0.6和6.2个百分点。当月人民币存款净下降2010亿元，同比少增3618亿元。其中，住户存款净下降7272亿元，非金融企业存款增加860亿元，财政性存款增加4190亿元。月末外币存款馀额2626亿美元，同比增长9.4%，当月外币存款增加70亿美元。

四、银行间市场利率平稳

10月份银行间市场人民币交易累计成交14.17万亿元，日均成交7875亿元，日均成交同比下降8.8%。

10月份银行间市场同业拆借和质押式债券回购月加权平均利率均为3.75%，与上月基本持平。

注1：当月数据为初步数。

注2：贷款馀额已扣除2011年3月份核销历史政策性财务挂账924亿元。

注3：货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。(完)