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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 15:42 BJT

〔美国企业〕明富环球清算人将重点放在单独出售其亚洲业务

路透新加坡11月11日电---明富环球(MF Global)MFGLQ.PK香港业务的临时清算人周五表示,目前正将工作重点进一步转向个别出售该公司的亚洲业务.

尽管有不少不错的出价,但清算人表示存在放碍其整体出售亚太业务的法律障碍.(完)

--编译 王洋;审校 龚芳

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