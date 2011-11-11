〔美国企业〕明富环球清算人将重点放在单独出售其亚洲业务

路透新加坡11月11日电---明富环球(MF Global)MFGLQ.PK香港业务的临时清算人周五表示,目前正将工作重点进一步转向个别出售该公司的亚洲业务.

尽管有不少不错的出价,但清算人表示存在放碍其整体出售亚太业务的法律障碍.(完)