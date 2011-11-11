〔路透专访〕泰国央行总裁暗示下次会议可能降息,因洪灾影响经济

* 泰国央行总裁称经济增长风险甚过通胀

* 可能因洪灾下调2011年经济增长预估

* 洪灾可能导致经济产出减少高达2,000亿泰铢

路透曼谷11月11日电---泰国央行总裁周五称,利率政策有一些灵活调整的空间,因50年一遇的洪灾令企业受挫.这是泰国迄今发出的可能放松货币政策的最强烈暗示.

泰国央行总裁张旭州说,经济增长放缓对泰国构成的风险大过通胀,不过又称任何短期刺激措施都应当是临时的.泰国是东南亚第二大经济体.

他在接受路透采访时说,"货币政策可能进行调整,也有一些灵活调整的空间."

"话虽如此,但政策的放松应该是短暂的.如果经济重拾动能,就应当撤销这些临时性宽松措施,以应对通胀高企的预期."

泰国央行定于11月30日召开下次政策会议.

泰国央行是亚洲央行中政策立场最为强硬的央行之一,该央行一年多来一直在收紧政策,以遏制通胀,直至10月19日才停下脚步,维持指标利率THCBIR=ECI在3.50%不变,旨在扶助遭受洪灾的经济.

**或调降增长预估**

张旭州表示,央行货币政策委员会(MPC)或在下次政策会议考虑是否放松利率,以帮助经济从洪灾中复苏.

"MPC将在下次会议时认真考虑这点,"他表示,"从我们目前的评估来看,通胀预期已相当稳定,因而这为我们在应对经济增长忧虑方面提供了些许空间."

他表示,泰国央行或再度调降今年的经济增长预估.该央行在10月28日已将增长预估从4.1%调降至2.6%.

但他仍预计明年经济将增长4.1%.

张旭州称,通胀风险犹存,尤其是来自供应短缺、以及预期中的明年政府在灾後重建和水利设施方面的大笔支出.目前供应短缺正在推高部分食品和必需品的价格.(完)