〔日本股市〕日经指数小幅收高但周线下跌,因欧洲债务忧虑犹存(更新版)

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(新增细节)
* 支撑位料在10月6日日低8,463点
* 奥林巴斯抹去早盘涨幅,交投震荡
* 丰田汽车跌至15年低点
路透东京11月11日电---日本股市日经指数.N225周五小幅收高,投资者寄望未来出现涨升行情,不过对欧洲债务危机加剧的忧虑令乐观情绪受限.日股上一交易日曾遭遇重挫.
丑闻缠身的奥林巴斯(Olympus)(7733.T)股价在震荡交投中展开拉锯,周四公司被列入东京证交所的监管名单,迈出可能摘牌的第一步.此前该公司表示,无法如期在11月14日公布财报.
与此同时,随着意大利向组建联合政府逐渐接近,德国总理梅克尔周四驳斥了其政府可能青睐较小欧元区的想法.亚太财经首脑在夏威夷召开会议,同意增强自身经济以抵御欧洲危机的冲击.
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64