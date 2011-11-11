〔日本股市〕日经指数小幅收高但周线下跌,因欧洲债务忧虑犹存(更新版)

(新增细节)

* 支撑位料在10月6日日低8,463点

* 奥林巴斯抹去早盘涨幅,交投震荡

* 丰田汽车跌至15年低点

路透东京11月11日电---日本股市日经指数.N225周五小幅收高,投资者寄望未来出现涨升行情,不过对欧洲债务危机加剧的忧虑令乐观情绪受限.日股上一交易日曾遭遇重挫.

丑闻缠身的奥林巴斯(Olympus)(7733.T)股价在震荡交投中展开拉锯,周四公司被列入东京证交所的监管名单,迈出可能摘牌的第一步.此前该公司表示,无法如期在11月14日公布财报.