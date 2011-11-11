《即时观点5》中国10月新增信贷反弹至四个月新高,政策趋向结构性放松

路透上海11月11日电---中国人民银行周五公布数据显示,10月新增人民币贷款5,868亿元,高于此前路透5,000亿元的调查中值,并创下四个月来新高;月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.9%,接近13.0%的路透调查中值.

数据并显示,10月末人民币各项贷款馀额53.50万亿元,同比增长15.8%,略高于15.6%的路透调查中值.

浏览数据及路透调查中值一览表,请点选[ECI/CPOLL]

以下为市场人士的评论:

--国泰君安证券固定收益部宏观策略研究主管 周文渊:

结构性放松的口子已经打开,11、12月信贷规模预计在6,000亿元以上,全年新增信贷规模将达到7.5万亿,对应信贷增速将回升至16%以上.M1增速下滑与工业增加值走势比较一致,特别是重工业的景气度下降比较明显,盈利能力下降,导致企业活期存款也下降较快.

目前看货币政策持续放松的可能性不大,看下周一年央票的发行利率,如果不动,短期内可能就没有进一步的放松政策,不会像08年那样.

在国内外宏观经济形势发生较大变化前提下,中央适时对政策作出调整,信贷政策出现结构性放松,银行加大对基建项目和地方融资平台的信贷支持,因此可以观察到10月份信贷投放出现了明显上升.

今年全年新增信贷年初的预算规模为7.5万亿,但是由于政策调控和银行在资产配置上的选择,造成前九月新增信贷规模低于市场预期.如果按照1-9月份的投放节奏,预计全年新增信贷仅7-7.1万亿.

--东方证券固定收益首席分析师 冯玉明:

10月新增贷款反弹应该说是预期之内的,此前推测央行可能会采取定向宽松的货币政策,贷款反弹应该是其中的表现之一;另外,最近公开市场到期量不大,而且据说近期外汇占款投放也不多,我们预计,月底前,资金情况可能还是略微偏紧的,存在一定下调存款准备金的必要性,但具体是否能调整,还要看央行的态度.

总的来说,不管是信贷数据,还是M1和M2,并没有超预期的表现,对债市的影响可能偏于中性.

--中国银行战略发展部高级经济师 周景彤:

10月信贷比9月要好一些,可以说是部分已经体现政策微调的效果,但M2和M1增速还在往下走,反应并不是很明显,这也说明未来政策预调和微调的条件还是具备的.

从M2增速来看,流动性过剩的局面已经改变,预计政策再收紧的可能性很小.并且M2增速持续下降的可能性不是太大了.另外,M2增速已经到了一个比较正常并有所趋紧的水平,未来货币政策的取向应该是继续微调或预调,即稳中有松的基调,当然这个松还只是"定向的宽松."

另外,未来经济和物价向上抬升的可能性在减少.因流动性过剩局面不断改变,今年四季度和明年一季度的经济走势不太乐观,预计GDP增速在8.5%-9%之间.在经济增长继续小幅放缓的同时,CPI涨速也会放缓.总的来说,未来的形势是物价和经济会双降.11月CPI涨幅有可能到5%以下,12月会到4%左右.

--招商证券金融行业首席分析师 罗毅:

预计未来两个月新增贷款在5,500-6,000亿元人民币之间,是有一些松动的情况.目前信贷放松还有空间,毕竟四大行贷存比并未达到监管上限.如果未来政策用尽,或者信贷放松效果不够好,可以在合适的时机降低存款准备金率,但不一定能在今年调整.

而M2仍处于下降趋势,主要是与上年同期相比.今年多次调升准备金率,信贷管理严格,令货币增长的整体速度依然较低.

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

信贷快到6,000亿了,挺高的.M2数据还是比较低,因为基期效应比较厉害,其实不算低,去年基数比较高;M1确实很低,表明企业生产经营使用的资金比较少,经济活力不够.存款减少2,010亿,10月末存款减少有点不太正常,可能和资金比较紧张有关系,而且市场有传闻说上个月外汇占款增加很少,可能不到千亿,这也是有影响的.

11月(新增信贷)可能到6,000亿元,相比往年2,000-3,000亿的水平已经很高,如果後两个月真的到每个月7,500亿元,那就不是微调了,就是"放水"了.

外围冲击比较大,央行手松也是因为这个原因,从政策放松的选项看,力度最大的是央行可能让银行间市场流动性可能更加宽裕,相比之下,信贷的放松的力度可能稍小一点;但更大力度的政策放松可能性不大,毕竟目前经济并没有那麽差,增速只是小幅下滑,暂时不需要大规模的刺激政策.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

新增贷款偏高,这应该是近期紧缩货币政策进一步放缓的信号,但我们也注意到.当月人民币存款下跌较多.在目前存款准备金率偏高的背景下,存款下降将会限制银行贷款投放.所以说,央行仅仅放松信贷,对整个经济的刺激作用比较有限.

另外,当月M1和M2的增速又出现"双低",进一步显示微观经济活力在回落,现在流动性对物价的推升作用已经减弱,央行可以考虑下调存款准备金率的可能.

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健博士:

信贷投放反弹的力度很大,政策微调应该是一个主要的原因.10月份考虑到有一个"十一"长假的因素,按理说信贷不会增加这麽多的,可实际是它投放得比9月份还多,这是信贷放松的一个信号.外围经济,尤其是欧债危机的影响和扩散对中国实体经济的影响日益凸显,政策放松的预期已经非常明显.

预计未来两个月的月度信贷投放规模将在6,000亿-6,500亿元左右;不过央行降息的可能性不大,毕竟我们的调控向来以数量型工具为主,而且利率工具动起来的意义就大得多了.至于是否会调降存款准备金率,这主要看市场流动性的情况如何,还有外汇占款的情况,近期来看流动性是比较宽松的,所以降准的可能性短期来看也不大.

--民生银行金融市场部首席经济学家 李志强:

此前官方政策表述方面出现了一些宽松的迹象,但从10月信贷等数据上看,感觉体现的还不是那麽明显.当然也可以理解为如果没有这些政策掌控上的变化,数据可能会更差,或者说,可能新的政策基调避免了下滑的更厉害.

目前中国已经明确政策将适时预调和微调,在国际形势没有看到好转的迹象前,国内应该会保持的谨慎的放松.比如说从结构调控上,会把握的更温和一些.不过政策的效果体现可能会更慢一些,过两三个月可能会发挥出作用.

**相关背景**

--中国国务院常务会议重申,要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.[ID:nCN1184592]

--中国10月CPI同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.在通胀"猛虎"被驯服同时,也给宏观政策预微调留出更多空间.[ID:nCN1206132]

--中国央行本周继续通过公开市场单周净投放670亿元人民币.本周一年期央票发行利率微跌,三月期央票则持平,央行此举意在调节央票的供求关系,维系当期市场流动性的合理充裕,而非释放降息信号.[ID:nCN1210286]

--欧美景气不确定性令中国10月出口降至八月新低,监管层透过政策刺激内需大幅拉抬进口增长,以备战欧美市场衰退带来经济放慢的风险.而随着未来顺差规模下降仍有空间,中国长期以来的外贸失衡问题也有望改善,料助进一步纾缓人民币升值压力.[ID:nCN1210344](完)