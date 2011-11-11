〔金属期市〕LME期铜上涨,受助于意大利和希腊组建联合政府进展

路透上海11月11日电---期铜周五微升,此前意大利和希腊政界人士推进组建联合政府,以实施化解欧债危机所需要采取的措施,但对全球经济放缓的持续担忧将令投资者保持谨慎.

0709 GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨0.7%,报每吨7,530美元,该期约昨日触及两周低位并收低2%.本周恐将累计下滑4%,创下连续第二周下跌.

上海主力1月期铜SCFc3上涨1.4%至每吨55,610元人民币,周四亦曾触及两周低点且当日收低5.4%.该期货本周跌幅为6.3%.