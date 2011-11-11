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债券 | 2011年 11月 11日 星期五 15:45 BJT

〔欧元债市〕德债期货下跌,意大利就撙节计划投票前交投料谨慎

路透伦敦11月11日电---德债期货周五开盘延续前日的跌势,但在意大利就撙节计划投票前,交投料谨慎.

意大利参议院周五将就欧盟为防止欧元区解体而提出的撙节计划投票.与此同时新紧急政府料在数日内成型,结束贝鲁斯柯尼执政时代.

本周意大利取代希腊成为欧元区债务危机的焦点国家,其10年期公债收益率(殖利率)一度升至7.5%的不可持续水平.分析师担心,意大利有可能丧失筹资能力,鉴于该国经济规模和债市容量,这可能会引发系统性风险.

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