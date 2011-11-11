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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 15:50 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货在113美元上方持稳,欧债危机疑虑萦绕

路透新加坡11月11日电---布兰特原油期货周五在每桶113美元上方持稳,欧债危机疑虑萦绕,促使投资者维持谨慎.上日布兰特原油大涨.

0522GMT,布兰特原油期货LCOc1跌0.14美元,报每桶113.57美元,周四结算价升1.40美元至113.71.美国原油期货CLc1涨0.29美元,报每桶98.07美元,上日收扬2.04美元,触及97.78美元的15周高位.

布兰特原油本周料收平,此前曾连涨两周.美国原油本周可望劲扬3.6%,为连续第六周上涨.

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