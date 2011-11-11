〔全球金市〕金价小涨,意大利担忧减轻但欧债危机恐惧仍存

路透新加坡11月11日电---周五现货金小涨,此前有迹象显示意大利正努力缓和政局动荡和避免经济灾难.不过投资者依然对欧债危机发酵紧张不安.

解决欧债危机的不确定性可能会支撑黄金的避险魅力,不过若欧元区传出重大利空消息,随之引发的广泛抛盘可能压低金价,因投资者被迫平仓弥补其他资产损失.

周四意大利距离组成国家联合政府更近了一步[ID:nCN1212540],同时意大利指标公债收益率(殖利率)企稳,这些均减轻了对意大利经济正滑向深渊的担忧.