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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 15:57 BJT

〔日本债市〕避险情绪降温拉低日债,波动率降至2003年低点

路透东京11月11日电---日本公债价格周五下跌,使10年债收益率(殖利率)摆脱上日触及的一年低点;因意大利公债标售表现好于预期,且该国向组成联合政府又迈进了一步,使市场对该国的担忧有所缓解.

收益率曲线趋平,因30和40年期等超长债出现空头回补;同时日本公债期货的期权隐含波动率跌至2003年以来最低位,此前数月均呈区间交投.

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