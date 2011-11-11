美国俄勒冈州波特兰反华尔街运动僵局隐现

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路透俄勒冈波特兰11月10日电---美国俄勒冈州波特兰市长亚当斯（Sam Adams）周四称，反华尔街示威者必须在周日凌晨之前离开营地，预示着双方或陷入僵局。

市政官员称，“占领波特兰”抗议活动已持续六周，由于环境卫生和安全局势恶化，他们要求示威者在周日凌晨12:01前（0501 GMT）撤出市中心两个公园。

亚当斯在新闻发布会上称：“营地周边的犯罪活动，尤其是人身攻击事件，有所上升。”他的表态显示，他与许多市政官员一样，对这些露营活动已失去耐心。

亚当斯表示，卫生健康及“两起严重的用药过量事件”等因素，促使他做出上述决定。他说“占领波特兰”活动营地已失控。

他拒绝讨论赶走示威者的计划细节，但表示，官员将做好准备应对“任何可能的事件”。估计该市示威者约有500-800名。（完）