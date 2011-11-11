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财经视点 | 2011年 11月 11日 星期五 16:18 BJT

《外汇动态》欧元/美元:据传1.3630-40有卖单,在1.3660有停止单

0757GMT---据传中东需求可能在欧洲市场盘初对欧元/美元EUR=构成上涨基调,不过传言在1.3630上方有庞大的卖盘,使其涨势或受限.

对于据称将关注直到1.3660的大量停止单的市场人士来说,这可能安抚人心.(完)

--编译 王丽鑫;审校 龚芳

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