〔中国债市〕人民币利率互换止跌反弹,短期跌幅过快引发技术性修正

路透上海11月11日电---中国人民币利率互换(IRS)周五止跌反弹,隔夜欧美股市反弹令市场避险情绪有所减弱,且IRS短期跌幅过快,亦存在技术性修正的要求.

不过交易员并认为,由于宽松的政策预期不改,IRS料仍会维持低位运行的格局.

上海一银行交易员称,"今天有点反弹,一年的(买卖)中间价在2.99,涨了一两个点,五年的上了有3-4个点,整体不到5个点的小幅上扬."

美国股市周四收涨,从上日大跌中反弹,投资者在欧债危机无明显恶化的情况下,关注利好的公司和经济面消息.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.2440/3.3740 2.9425/3.0317 2.9933/3.0883 3.1250/3.2167 3.0780/3.3800

周四 3.1971/3.3214 2.8917/2.9733 2.9533/3.0350 3.0600/3.1450 3.0967/3.3583

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变动+0.0469/+0.0526 +0.0508/+0.0584 +0.0400/+0.0533 +0.0650/+0.0717 -0.0187/+0.0217

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)