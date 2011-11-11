《中国金融焦点》10月新增信贷冲至四个月新高,定向宽松成首选政策

* 10月新增信贷5,868亿元,较上月明显反弹

* M2和M1增速续下滑,显经济活力不足

* 政策微调基调下,放松信贷闸门首当其冲

* 11月和12月新增信贷料仍将维持较高水平

* 经济基本面并不太差,政策更大力度放松暂难见

采写 上海中文部; 撰写 边竞

路透上海11月11日电---随着中国宏观微调基调确立,10月新增信贷不出意料地明显反弹,表明货币政策首先选择放松信贷闸门为突破口;为防止经济增速继续下滑,预计今年最後两个月新增信贷仍将维持较高水平.

不过业内人士认为,尽管目前国际经济局势严峻,但中国经济基本面尚不算太差,短期内政策放松的步伐不会迈得太快,继续适度放宽信贷以及保持银行间市场流动性相对宽松可能是主要选项,全面放松的可能性不大.

中国人民银行周五公布数据显示,10月新增人民币贷款5,868亿元,高于此前路透5,000亿元的调查中值;月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI及狭义货币供应量M1同比分别增长12.9%和8.4%,增速均续创年内新低.[ID:nCN1214022]

"10月信贷比9月要好一些,可以说是部分已经体现政策微调的效果,但M2和M1增速还在往下走,反应并不是很明显,这也说明未来政策预调和微调的条件还是具备的."中国银行战略发展部高级经济师周景彤称.

他指出,M2增速已经到了一个比较正常并有所趋紧的水平,未来货币政策的取向应该是继续微调或预调,即稳中有松的基调,当然这个松还只是"定向的宽松."

国泰君安证券固定收益部宏观策略研究主管周文渊则认为,结构性放松的口子已经打开,11、12月信贷规模预计在6,000亿元以上,全年新增信贷规模将达到7.5万亿元,对应信贷增速将回升至16%以上.

今年前10个月新增人民币贷款达6.27万亿元,10月末人民币各项贷款馀额53.50万亿元,同比增长15.8%.

**经济活力下降,信贷闸门再放松**

10月M2和M1增速仍未止住下滑态势,特别是M1的增速持续下行,表明实体经济活力下降,这也是信贷闸门再度放松的重要原因.

平安证券固定收益部研究主管石磊指出,10月M1增速确实很低,表明企业生产经营使用的资金比较少,经济活力不够.

周文渊则谈到,M1增速下滑与工业增加值走势比较一致,特别是重工业的景气度下降比较明显,盈利能力下降,导致企业活期存款也下降较快.

中国10月规模以上工业增加值同比实际增长13.2%,比9月回落0.6个百分点.

招商证券金融行业首席分析师罗毅表示,目前信贷放松还有空间,毕竟四大行贷存比并未达到监管上限,预计未来两个月新增贷款在5,500-6,000亿元人民币之间.

此外10月人民币存款减少2,010亿元,石磊认为,10月末存款减少有点不太正常,可能和资金比较紧张有关系,而且市场有传闻上个月外汇占款增加很少,可能不到千亿,这可能也是重要原因之一.

中国9月金融机构新增外汇占款约为2,472.63亿元人民币,增量环比下跌近三成半.2010年,中国金融机构外汇占款新增32,682.14亿元,月均为2,720亿元左右.

西南证券首席经济学家王剑辉则指出,当月人民币存款下跌较多,在目前存款准备金率偏高的背景下,存款下降将会限制银行贷款投放.所以说,央行仅仅放松信贷,对整个经济的刺激作用比较有限.

**政策全面放松可能性不大**

从10月中国宏观数据看,目前中国经济增速仍只是缓步减速,经济基本面并不太差,货币政策就此转向全面放松的可能性不大,定向放松仍是近期政策的主要基调,除非接下来国际经济环境进一步恶化.

石磊表示,从政策放松的选项看,力度最大的可能是银行间市场流动性将更加宽裕,相比之下,信贷放松的力度会稍小一点;但更大规模的政策放松可能性不大,毕竟目前经济并没有那麽差,增速只是小幅下滑,暂时不需要大规模的刺激政策.

民生银行金融市场部首席经济学家李志强谈到,在国际形势没有看到好转的迹象前,国内应该会保持谨慎的放松.比如说从结构调控上,会把握的更温和一些.不过政策的效果体现可能会更慢一些,过两三个月可能会发挥出作用.

罗毅认为,如果未来政策用尽,或者信贷放松效果不够好,可以在合适的时机降低存款准备金率,但不一定能在今年调整.

交通银行金融研究中心研究员鄂永健博士认为,外围经济尤其是欧债危机的影响和扩散对中国实体经济的影响日益凸显,政策放松的预期已经非常明显.

不过他指出,央行降息的可能性不大,毕竟中国的调控向来以数量型工具为主,而且利率工具动起来的意义就大得多了.至于是否会调降存款准备金率,这主要看市场流动性的情况如何,还有外汇占款的情况,近期来看流动性是比较宽松的,所以降存准的可能性短期来看也不大.

受累欧美经济不景气,中国10月出口同比增速创八个月新低,若扣除春节因素,则为2009年12月来新低,进口同比增幅则远超预期,强劲上升28.7%;当月贸易顺差为170.3亿美元,远低于路透调查中值249亿美元.[ID:nEAP307A02] (完)