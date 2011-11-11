〔中国数据〕10月新增信贷反弹至四个月新高,未来政策料继续稳中有松(更新版)

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* 10月新增信贷5,868亿元,反弹至四个月新高

* M2增速降至12.9%,但未来下行空间已不大

* 未来货币政策将稳中有松

* 今年最後两个月新增贷款预计在6,000亿元以上

路透上海11月11日电---中国10月新增信贷反弹至四个月高位,显示政策适时预调微调已初现成效;M2增速虽然持续下滑,但未来下行空间已经不大.预计货币政策将继续保持稳中有松.

中国人民银行稍早公布,10月新增人民币贷款5,868亿元,高于此前路透5,000亿元的调查中值,亦远高于9月的4,700亿元,并创下6月以来最高水准,当时为6,339亿元.

不过10月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.9%,接近13.0%的路透调查中值,但却是年初以来最低水平;当月末狭义货币(M1)馀额27.66万亿元,同比则增长8.4%.

"(这)部分已经体现政策微调的效果,但M2和M1增速还在往下走,反应并不是很明显,也说明未来政策预调和微调的条件还是具备的,"中国银行战略发展部高级经济师周景彤如是说.

他指出,从M2增速来看,流动性过剩的局面已经改变,预计政策再收紧的可能性很小.他预计M2增速持续下降的可能性不是太大.

"M2增速已经到了一个比较正常并有所趋紧的水平,未来货币政策的取向应该是继续微调或预调,即稳中有松的基调,当然这个松还只是'定向的宽松',"他说.

分析师们并预期,未来两个月新增信贷规模将在6,000亿元以上.年初政府制订的2011年信贷目标是7.5万亿元,而1-9月新增贷款规模为5.68万亿元.

国泰君安证券固定收益部宏观策略研究主管周文渊表示,结构性放松的口子已经打开,11、12月信贷规模预计在6,000亿元以上,全年新增信贷规模将达到7.5万亿,对应信贷增速将回升至16%以上.

10月新增人民币贷款中,分部门看,住户贷款增加1,307亿元,其中,短期贷款增加331亿元,中长期贷款增加976亿元;非金融企业及其他部门贷款增加4,548亿元,其中短期贷款增加2,787亿元,中长期贷款增加2,370亿元,票据融资减少701亿元.存款方面,当月人民币存款减少2,010亿元.

国务院此前表示,要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.[ID:nCN1184592]

另外,中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.在通胀"猛虎"被驯服同时,也给宏观政策预微调留出更多空间.[ID:nCN1206132](完)