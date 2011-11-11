《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月11日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:我们仍持负面看法,近期日线图上出现阴包阳的偏空走势.我们预计将跌至1.3380/60的78.6%回档位和9月低点.这被认为是下探1.3145之前的最後一道防线.我们较长期的目标位更接近于1.20.

美元/日圆:市场仍守在位于79.64日圆的四年下降趋势线略下方,必须攻克该水准以及位于80.52的55周移动均线,才能确认反转成立.若升穿80.52,下一道目标位在85.53的2011年高位.下方直至75.94存在一个时区缺口,但我们预计77.50/40区域目前将成为日内支撑(升势的50%回档位).若跌破77.40,目标位将在76.93,随後是76.22/75.94.

美元/瑞郎:未能守住先前升破两周高位0.9082的升势,上探0.9157的78.6%回档位的初始努力停顿.短期可能需要整固,不过下档仍会受到20日移动均线和位于0.8876/57的上升趋势线的有力支撑.(完)

--编译 丁琦;审校 隋芬

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