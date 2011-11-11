〔外汇期权〕市场盘整避险走势,主要外汇期权隐含波动率下降--IFR

IFR伦敦11月11日电---市场在对近期避险情绪推动的走势进行整固,周末即将到来之际期权隐含波动率走弱,而美国的老兵节可能会进一步压制交投兴趣.

一个月期欧元/美元期权隐含波动率从周四的高位16.4%降至15.8%,但仍远高于本周稍早的低点14.5%.一年期价平期权隐含波动率持坚于15.6%,此前从14.85%的水平上走升.风险逆转指标(RR)仍距离本周创下的纪录新高不远,一个月期RR报4.2%,一年期RR报4.5%,偏向于欧元卖权.

一个月期英镑/美元期权隐含波动率从10.7%回落至10.4%,但仍较一周低点高出1.0%.不过一个月期欧元/英镑期权隐含波动率目前保持在10%区域上端的坚挺水准.

欧元/瑞郎期权gamma指标回落,本周稍早曾因市场传言瑞士央行将上调瑞郎汇价下限而上扬.一周期波动率从13.0%降至10.0%,一个月期波动率从10.5%降至10.0%,但一年期价平期权波动率持坚于12.0%,之前在11.5%.

一个月期欧元/日圆波动率自本周中段的17.0%上端区域下跌1.5%,与此同时一个月美元/日圆波动率坚守在9.0%下端区域,尽管现汇价格隔夜时段突破77.50.

一个月期澳元/美元波动率本周交投于17.0%-19.75%之间,但後来回落至18.0%.(完)

--编译 王洋; 审校 白云

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