〔外汇期权〕市场盘整避险走势,主要外汇期权隐含波动率下降--IFR

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
IFR伦敦11月11日电---市场在对近期避险情绪推动的走势进行整固,周末即将到来之际期权隐含波动率走弱,而美国的老兵节可能会进一步压制交投兴趣.
一个月期欧元/美元期权隐含波动率从周四的高位16.4%降至15.8%,但仍远高于本周稍早的低点14.5%.一年期价平期权隐含波动率持坚于15.6%,此前从14.85%的水平上走升.风险逆转指标(RR)仍距离本周创下的纪录新高不远,一个月期RR报4.2%,一年期RR报4.5%,偏向于欧元卖权.
一个月期英镑/美元期权隐含波动率从10.7%回落至10.4%,但仍较一周低点高出1.0%.不过一个月期欧元/英镑期权隐含波动率目前保持在10%区域上端的坚挺水准.
欧元/瑞郎期权gamma指标回落,本周稍早曾因市场传言瑞士央行将上调瑞郎汇价下限而上扬.一周期波动率从13.0%降至10.0%,一个月期波动率从10.5%降至10.0%,但一年期价平期权波动率持坚于12.0%,之前在11.5%.
一个月期欧元/日圆波动率自本周中段的17.0%上端区域下跌1.5%,与此同时一个月美元/日圆波动率坚守在9.0%下端区域,尽管现汇价格隔夜时段突破77.50.
一个月期澳元/美元波动率本周交投于17.0%-19.75%之间,但後来回落至18.0%.(完)
--编译 王洋; 审校 白云
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64