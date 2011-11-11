〔路透基点〕银行将就信义玻璃11亿港元贷款案行使市场紊乱条款

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透香港11月11日电---信义玻璃去年一笔11亿港元贷款案的参贷行成功启动市场紊乱条款,依据为融资成本飙升,这是亚洲金融危机以来香港首例.
市场紊乱条款一旦生效,银团贷款的定价将会提高,因指标利率要根据银团成员提供的参考利率重新设定,以更好地反映银行的资金成本.
不过银行业消息人士称,信义玻璃周四与银行举行电话会议时,围绕在初始定价之上加价多少并未达成一致.
消息人士说,信义玻璃将继续与各家银行单独磋商,以达成一个各方都接受的解决方案.信义玻璃下一笔还贷的时间定于11月14日.
信义玻璃此前在由花旗集团安排、14家银行参与的联贷案中获得11亿港元的四年期贷款.知情人士称,10月中旬部分银行通过代理行联系借款人,要求启用"市场紊乱条款".而借款人要求银行出具资金成本激增的证据.
根据相关条款,需要35%的参贷银行同意才能成功启用信义贷款案的"市场紊乱条款".消息人士称,银行要求在原利率的基础上至少增加50个基点,原利率为较香港银行同业拆息港元利率(HIBOR)加码127个基点.原贷款支付含所有费用在内最高150个基点的价码.
国泰世华商业银行和台北富邦银行为这次贷款的协调主办行.台湾银行、台湾土地银行、台湾合作金库银行为承办行.高级经理行为彰化商业银行、台湾中小企业银行.台湾玉山银行、远东国际商业银行、华南商业银行、台湾工业银行、上海商业储蓄银行和马来亚银行为经理行.(完)
--编译 隋芬; 审校 张涛
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64