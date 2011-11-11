《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦11月11日电---以下为FXCM分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:反弹延续.欧元/美元小幅攀高,试图修正1.3850-1.3480的跌势.今日极有可能持续这种走势,我们预计只要欧元守在1.3550之上,则将上触1.3670-1.3700.

跌破1.3550将该改变短期看多势头至看空,且有跌至1.3450-1.3400的可能.

英镑/美元:在1.5900美元稍上方获得良好支撑,亦没有对本周稍早跌势的大幅修正.我们的观点因此是看涨,条件是英镑要守住1.59美元.在这种情况下,我们预计英镑将一路攀高至1.6150美元.

跌破1.59将重回下跌趋势,且预计会跌至1.5800-1.5850美元.

欧元/瑞郎:已经创出1.2280瑞郎的短期低点,因整体趋势看涨,我们预计未来几日会升向1.2450瑞郎,前提是不能跌破1.2280.

纽约 当日 今年来 2010年

0826GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3656 1.3601 +0.40 +2.09 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.41 77.67 -0.33 -4.61 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 105.71 105.63 +0.08 -2.66 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9054 0.9061 -0.08 -3.01 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5938 1.5933 +0.03 +2.17 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0191 1.0171 +0.20 +2.25 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0155 1.0148 +0.07 -0.47 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7784 0.7768 +0.21 -0.09 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 78.630 78.800 -0.22 -5.34 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 60.260 60.300 -0.07 -4.73 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 123.38 123.70 -0.26 -2.59 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3045 1.3058 -0.10 -0.55 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 田建华;审校 白云

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