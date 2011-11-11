〔表格〕英国10月PPI产出物价同比增长5.7%,为2011年5月来最低增幅

* 10月PPI产出物价较前月持平,较上年同期增长5.7%(预估分别为增长0.2%和5.9%)

* 10月PPI产出物价同比增幅为2011年5月来最低

* 10月PPI投入物价较前月下跌0.8%,较上年同期增长14.1%(预估分别为下降0.1%和上涨14.6%)

* 10月PPI投入物价同比增幅为2010年12月来最低

* 10月核心PPI产出物价较前月下滑0.1%,较上年同期增长3.4%(预估分别为上涨0.1%和3.7%)

扣除食品、饮料、烟草及石油後的核心产出价格(未经调整)

扣除食品、饮料、烟草及石油後的核心投入价格(经调整)

市场预估(未经季节调整): 和前月相比(%) 和上年同期比(%)