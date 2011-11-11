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市场报道 | 2011年 11月 11日 星期五 17:42 BJT

〔表格〕英国10月PPI产出物价同比增长5.7%,为2011年5月来最低增幅

路透伦敦11月11日电---英国国家统计局周五公布:

* 10月PPI产出物价较前月持平,较上年同期增长5.7%(预估分别为增长0.2%和5.9%)

* 10月PPI产出物价同比增幅为2011年5月来最低

* 10月PPI投入物价较前月下跌0.8%,较上年同期增长14.1%(预估分别为下降0.1%和上涨14.6%)

* 10月PPI投入物价同比增幅为2010年12月来最低

* 10月核心PPI产出物价较前月下滑0.1%,较上年同期增长3.4%(预估分别为上涨0.1%和3.7%)

以下为详细数据:

产出物价(未经调整) 10月 9月 9月初值

较上月(变动%) 持平 0.3 (0.3)

较上年同期(变动%) 5.7 6.3 (6.3)

扣除食品、饮料、烟草及石油後的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) -0.1 0.3 (0.3)

较上年同期(变动%) 3.4 3.8 (3.8)

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) -0.8 1.8 (1.7)

较上年同期(变动%) 14.1 17.7 (17.5)

扣除食品、饮料、烟草及石油後的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.5 0.5 (0.8)

较上年同期(变动%) 10.6 12.8 (13.4)

市场预估(未经季节调整): 和前月相比(%) 和上年同期比(%)

产出物价 0.2 5.9

核心产出物价 0.1 3.7

投入物价 -0.1 14.6

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

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--编译 程琳;审校 张涛

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