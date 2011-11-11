〔表格〕英国10月PPI产出物价同比增长5.7%,为2011年5月来最低增幅

标题新闻：德国保守党阵营提名梅克尔作为9月24日大选的总理人选--消息人士
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路透伦敦11月11日电---英国国家统计局周五公布:
* 10月PPI产出物价较前月持平,较上年同期增长5.7%(预估分别为增长0.2%和5.9%)
* 10月PPI产出物价同比增幅为2011年5月来最低
* 10月PPI投入物价较前月下跌0.8%,较上年同期增长14.1%(预估分别为下降0.1%和上涨14.6%)
* 10月PPI投入物价同比增幅为2010年12月来最低
* 10月核心PPI产出物价较前月下滑0.1%,较上年同期增长3.4%(预估分别为上涨0.1%和3.7%)
以下为详细数据:
产出物价(未经调整) 10月 9月 9月初值
较上月(变动%) 持平 0.3 (0.3)
较上年同期(变动%) 5.7 6.3 (6.3)
扣除食品、饮料、烟草及石油後的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) -0.1 0.3 (0.3)
较上年同期(变动%) 3.4 3.8 (3.8)
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -0.8 1.8 (1.7)
较上年同期(变动%) 14.1 17.7 (17.5)
扣除食品、饮料、烟草及石油後的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -0.5 0.5 (0.8)
较上年同期(变动%) 10.6 12.8 (13.4)
市场预估(未经季节调整): 和前月相比(%) 和上年同期比(%)
产出物价 0.2 5.9
核心产出物价 0.1 3.7
投入物价 -0.1 14.6
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--编译 程琳;审校 张涛
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f